In Luxemburg : Junger Busfahrer wird als Held gefeiert

LUXEMBURG-STADT – Am Royal Hamilius hat sich ein Mann am Dienstagmorgen selbst angezündet. Erste Hilfe leistete ein 31-Jähriger, der nun von allen Seiten für die Tat gelobt wird.

Am Donnerstag haben Lydie Polfer, Bürgermeisterin der Stadt Luxemburg, und Serge Wilmes, erster Schöffe, den Busfahrer Fernand Collet empfangen. Ville de Luxembourg

Als am Dienstag ein Mann in der Nähe des Royal Hamilius in Luxemburg-Stadt brannte, fasste sich ein Busfahrer ein Herz und griff schnell ein, um erste Hilfe zu leisten.

Die Bürgermeisterin der Hauptstadt, Lydie Polfer, lobte ihn für seine schnelle Hilfe mit einem Feuerlöscher: «Das war eine beispielhafte, sehr menschliche und heldenhafte Tat.» Der 31-jährige Fahrer, der vor sieben Jahren in den Dienst der Autobusgesellschaft der Stadt Luxemburg (AVL) getreten war, stand am Dienstag für einige Zeit unter Schock, konnte aber schon am Mittwoch seine Arbeit wieder aufnehmen.

« Sehr stolz auf ihn »

«Er wurde vom psychologischen Dienst des CGDIS betreut. Ich würde ihn gerne am Donnerstag empfangen und ihm gratulieren», so Polfer. Die Bürgermeisterin las aus einem Dankesbrief eines Bürgers vor, der Zeuge der Szene wurde. Darin wird die Hilfe als mutig, mit klarem Kopf und handlungsschnell beschrieben.

Auch unter seinen Kollegen war der Held das Thema des Tages. «Er hat sehr mutig reagiert», sagte ein Busfahrer. Ein anderer: «Das ist ein normaler Reflex für einen Busfahrer. Wir haben das nötige Material, um in solchen Situationen einzugreifen.» «Normalerweise rufen wir die Polizei an und fragen in der Zentrale, was wir tun können. Auf jeden Fall sind wir sehr stolz auf ihn», fügt ein dritter Kollege hinzu.