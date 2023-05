Großregion : Junger Mann macht Tabak-Großeinkauf in Luxemburg und wandert dafür in den Knast

LONGWY/BRIEY – Ein junger Mann ist zu einer Haftstrafe verurteilt worden, nachdem Zollbeamte am Mittwoch in Longwy sein Fahrzeug kontrolliert hatten. Dies berichtet am Freitag die französische Presse.