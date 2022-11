Luxemburg : Junger Mann wird bei Diskobesuch überfallen

LUXEMBURG – In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein junger Mann in einer Diskothek in der Landeshauptstadt Opfer eines gewalttätigen Überfalls geworden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

DPA

Am vergangenen Sonntagmorgen, zwischen 3 und und 4 Uhr wurde ein junger Mann während eines Diskobesuchs in der Rue du Fort Neippenberg überfallen. Das hat die Police Grand-Ducale am heutigen Dienstag mitgeteilt. Demnach wurde dem Opfer sein Handy, sowie Brille und Gürtel entwendet. Laut Polizeiangaben könne sich die Tat sowohl in der Diskothek selbst, als auch in der Nähe des Place de Paris ereignet haben können.

Die Beamten bitten Personen, die sich zum Tatzeitpunkt in der Nähe des Tatorts aufhielten und die etwas gesehen oder gehört haben, um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizeidienststelle Réiserbann per Tel.: (+352) 244 61 1000 oder per E-Mail (police.reiserbann@police.etat.lu) melden.