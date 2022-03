Royal Wedding : Jungfrau oder nicht? Wen kümmert's?

Bei der Hochzeit von Prinz Williams Eltern anno 1981 bewegte die Frage nach Dianas Jungfräulichkeit noch die Gemüter. Im Jahr 2011 ist das Königshaus etwas relaxter.

Auch einige Historiker sind der Ansicht, dass es für die königliche Familie Zeit wurde, die Prüderie abzulegen. Die Toleranz für den Lebenswandel von William und Kate zeigt, dass das Haus Windsor mittlerweile in der Moderne angekommen ist - wenn auch mit etwas Verspätung. Dieser Wandel mag teilweise auch mit den Skandalen zu tun haben, die die Ehe von Charles und Diana begleitet und die königliche Familie in ihren Grundfesten erschüttert haben.

«Nach zwei Jahrzehnten voller Skandale erkennt die königliche Familie meiner Meinung nach, dass es zu ihrem Vorteil ist, normaler zu sein», sagt die auf Großbritannien spezialisierte Historikerin Deborah Cohen von der Northwestern University in Chicago. «Es ist ein pfiffiger Imagewandel. Sie strengen sich nicht länger an, anachronistisch zu sei und die Öffentlichkeit erwartet auch nicht mehr, dass sie sich an eine längst vergangene Sexualmoral halten.»

Ausschlaggebend für die Bedingung, dass eine Frau jungfräulich in die Ehe mit einem Prinzen geht, waren praktische Gründe und nicht Moralvorstellungen. Historisch diente diese Anforderung dazu sicherzustellen, dass die Braut nicht mit dem Kind eines anderen Mannes in die Ehe kommt. Es sollte also das Fortleben des Adelsgeschlechts gesichert werden. In Zeiten von Vaterschaftstests und DNA-Analysen ist die Jungfräulichkeit der Braut allerdings keine Bedingung für ein Fortbestehen der Thronfolge mehr.