Deutschland: Junggesellenabschied mit Luftdruckwaffe löst Polizeieinsatz aus

Weil zwei Männer zu einem Junggesellenabschied in Speyer mit Sturmmaske und Luftdruckwaffe unterwegs waren, ist am Freitag die Polizei angerückt. Die Männer seien am Mittag maskiert und mit täuschend echt aussehenden Pistolen in ein Gebäude gelaufen, teilte die Polizei mit. Ein Passant habe die Situation beobachtet und den Notruf alarmiert.