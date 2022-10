«Jungs, bitte Mann, helft mir schieben, ich will nicht ins Gefängnis»

«Kommt Jungs, bitte Mann, ich will nicht ins Gefängnis!» Der Fahrer ist in Panik. Soeben krachte er mit seinem Skoda in Birsfelden gegen eine Straßenlaterne. Der Unfall weckte die halbe Nachbarschaft. Die Polizei meldete am Mittwochmorgen, dass ein 30-jähriger Lenker unter Alkohol- und Drogeneinfluss einen Unfall verursachte. Das Auto erlitt einen Totalschaden, der Fahrer sei unverletzt geblieben.