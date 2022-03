Regionalprodukte : Jungwinzer Bob Molling präsentiert seine Weine

MOSEL – An diesem Wochenende besteht für Wein- und Käseliebhaber die Gelegenheit, Regionalprodukte aus der Region Mosel zu verkosten.

Wein- und Käseliebhaber aufgepasst! Am kommenden Wochenende findet an der Luxemburger Mosel das «Wine Cheese Enjoy»-Event statt. «Insgesamt 18 Winzer und Gastronomen bieten Käsespezialitäten und die besten Weine und Crémants an», erklärt Nathalie Besch vom regionalen Fremdenverkehrsamt Luxemburger Mosel (ORT). Im vergangenen Jahr fiel das Gourmet-Event aufgrund der Pandemie aus. «Wir freuen uns in diesem Jahr umso mehr, die Besucher empfangen zu können», sagt sie. Bei den Teilnehmern handelt es sich sowohl um etablierte als auch um junge Winzer wie Molling Wines.

Den Beruf hat er bei Duhr-Maddalon gelernt – wo er weiterhin Teilzeit arbeitet und seine Weine ausarbeitet. Dort präsentiert er auch am kommenden Wochenende seine Weinkreation namens Roots – eine Weinzusammenstellung, die zu 80 Prozent aus Pinot Blanc und zu 20 Prozent aus Auxerrois-Trauben besteht. Den Wein gibt es als Weißwein und als Rosé. Wer den Crémant verkosten möchte, muss jedoch noch etwas Geduld haben. «Der ist derzeit nur halbfermentiert», erklärt Molling. Und sein Pinot Gris ist bereits ausverkauft. «Das Gebiet an der Luxemburger Mosel ergibt süße und fruchtige Weine mit einer gewissen Mineralität. Diese sind je nach Mikroklima und Bodenständigkeit unterschiedlich», so Molling. Auf die Frage, wie sein Alltag aussieht, lautet seine Antwort wie folgt: «Er ändert sich mit den Jahreszeiten. Im Winter sind wir zum Beschneiden in den Weinbergen».