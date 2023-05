Beverly Hills: Justin Bieber droht Paparazzo, der kontert

Popstar Justin Bieber hat sich mit einem Paparazzo gezofft. Ariana Ruiz/Prensa Internacional via ZUMA/dpa (Archiv)

Eigentlich hätte es ein ganz entspannter Samstagnachmittag für Justin Bieber werden sollen. Der 29-Jährige wollte mit seiner Ehefrau Hailey (26) und gemeinsamen Freunden in einem angesagten Lokal in Los Angeles Mittagessen gehen. Doch seine Pläne wurden von einem Paparazzo durchkreuzt, der den Sänger wohl zur Weißglut trieb. Videos, die nun auf Social Media kursieren, halten die Szenen fest.

«Warum kommt ihr immer so nah? Ich werde dir den Hals umdrehen!», schimpft Bieber aggressiv gegenüber dem Fotografen. Doch dieser bleibt unbeeindruckt, kontert daraufhin dem Weltstar entspannt: «Mach doch. Was willst du denn? Was ist dein Problem?» Justin zieht daraufhin zwar, ohne dem Fotografen an die Gurgel gegangen zu sein, wieder von dannen, doch wirklich etwas bewirkt scheint er damit nicht zu haben. Hartnäckig bleibt der unerwünschte Zuschauer auf seinem Posten vor dem Lokal. Zu viel für den «Baby»-Interpreten. Laut US-Nachrichtenportalen habe er dem Fotografen den Mittelfinger gezeigt, bevor er mit seinem Lamborghini wütend davongerauscht sei.

Regelmäßig gerät der Superstar mit Fotografen ins Gefecht. Kein Wunder: So wurden in der Vergangenheit bereits Bilder geschossen, wie der Musiker und seine Frau im Auto oder im Haus sitzen oder einen Spaziergang um den Block machen. Einmal wurden die Fotografen so dreist, dass sie Hailey sogar unter den Rock blitzten. Doch wegen seiner aufbrausenden Art musste er sich bereits 2017 vor Gericht verantworten, da er einen Paparazzo mit seinem Auto umgefahren hatte. Die beiden konnten sich schließlich außergerichtlich einigen.

Justins Ansage an die Paparazzi

Aus diesem Vorfall scheint er gelernt zu haben. Der Kanadier trommelte erst Oktober 2018 alle ihm auflauernden Foto-Jäger zusammen und machte ihnen laut «Page Six» eine klare Ansage: «Bitte seid professionell – haltet Abstand ein. In der letzten Zeit standet ihr wirklich, wirklich, wirklich nah an meinem Auto. Könnt ihr bitte mal eure Kameras für eine Sekunde liegen lassen. Können wir mal alle kurz zusammenkommen?», fragte er in die Runde.