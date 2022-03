Konzert abgesagt : Justin Bieber positiv auf Corona getestet

Der kanadische Sänger muss wegen mehreren Corona-Infektionen in seinem Team auf einen Auftritt in Las Vegas verzichten.

Der kanadische Sänger Justin Bieber (27, «Sorry») ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und hat deswegen einen Konzertauftritt abgesagt. Das bestätigten Sprecher des Sängers am Sonntag unter anderem den US-Medien «Variety» und «People». Bereits am Samstag waren auf der Instagram-Seite der «Justice World Tour» positive Testergebnisse innerhalb des Teams der Tour und die Absage des Auftritts am Sonntag in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada verkündet worden, ohne dass Bieber namentlich genannt worden war.