Gewagter Sprung : Justin Bieber stürzt sich 109 Meter in die Tiefe

Normales Bungeejumping wäre ihm wohl zu langweilig gewesen. In Neuseeland wählte Justin Bieber den besonders heiklen Canyon Swing.

Er mag in der Vergangenheit in das eine oder andere Fettnäpfchen getreten sein – fehlenden Mut kann man Justin Bieber nicht vorwerfen. In Neuseeland sprang er am Mittwoch in der Nähe von Queenstown aus 109 Metern Höhe in Richtung des Shotover-Flusses hinunter.