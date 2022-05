100 Millionen Dollar : Justin Timberlake verkauft Musikrechte

Popstar Justin Timberlake (41) hat die Rechte an seiner Musik an die Firma Hipgnosis Song Management verkauft

Popstar Justin Timberlake (41) hat die Rechte an seiner Musik an die Firma Hipgnosis Song Management verkauft. Der Deal umfasse die Gesamtrechte an Timberlakes bisherigem Werk, teilte die Firma am Freitag mit. «Justin Timberlake ist nicht nur einer der einflussreichsten Künstler der letzten 20 Jahre, sondern auch einer der größten Songwriter aller Zeiten», wurde der Hipgnosis-Gründer und frühere Musikmanager Merck Mercuriadis in der Mitteilung zitiert.