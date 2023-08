Kanadischer Premierminister: Justin Trudeau und seine Frau Sophie trennen sich nach 18 Jahren Ehe

«Sophie und ich möchten Ihnen mitteilen, dass wir nach vielen tiefgründigen und schwierigen Gesprächen die Entscheidung getroffen haben, uns zu trennen», so der 51-Jährige.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat am Mittwoch auf Instagram mitgeteilt, dass er und seine Frau Sophie (48) sich trennen werden. «Sophie und ich möchten Ihnen mitteilen, dass wir nach vielen tiefgründigen und schwierigen Gesprächen die Entscheidung getroffen haben, uns zu trennen», so der 51-Jährige.

Sie gehen gemeinsam in die Ferien

Die beiden sind seit Mai 2005 verheiratet. Aus Rücksicht auf die Kinder bitten die beiden darum, dass die Privatsphäre der Familie respektiert wird. Justin und Sophie Trudeau haben drei Kinder: Xavier (15), Ella-Grace (14) und Hadrien (9).



In einer Erklärung teilt das Büro des Premierministers mit, dass das Paar «eine rechtliche Trennungsvereinbarung» unterzeichnet habe. Weiter heißt es: «Sie bleiben eine enge Familie und Sophie und der Premierminister konzentrieren sich darauf, ihre Kinder in einem sicheren, liebevollen und gemeinschaftlichen Umfeld aufzuziehen. Die Familie wird ab nächster Woche gemeinsam in den Ferien sein.»