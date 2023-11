Justin und Co: Die lange Liste von Britney Spears’ Verflossenen

Jüngst veröffentlichte Pop-Prinzessin Britney Spears ihre Memoiren «The Woman in Me: Meine Geschichte» , in denen sie auf ihr turbulentes Leben zurückblickt. Sowohl privat als auch beruflich musste sie zahlreiche Höhen und Tiefen verkraften. Auch im Hinblick auf ihr Liebesleben ist kaum eine Konstante zu verzeichnen. Erst im Sommer trennte sie sich nach sechs Jahren – und nur wenige Monate nach der Hochzeit – von Sam Asghari. Was folgte, waren öffentliche Anschuldigungen um Gewalt und Betrug, die in einer medialen Schlammschlacht endeten.