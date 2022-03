Ellenbogenprobleme : Justine Henin hört endgültig auf

Die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin aus Wallonien hat ein Jahr nach ihrem Comeback ihren endgültigen Rücktritt vom Tennis erklärt.

«Ein unglaubliches Kapitel meines Lebens liegt hinter mir», sagte die 28 Jahre alte Belgierin am Mittwoch. Ihr Ellbogen sei so stark beschädigt, dass sie nicht mehr auf die WTA-Tour zurückkehren könne. «Die Schmerzen sind so stark, dass ich meine Leidenschaft und meinen Beruf auf höchstem Niveau nicht fortführen kann», erklärte Henin auf ihrer Internetseite.

Die Profivereinigung WTA würdigte Henin in einer Pressemitteilung als «eine der größten Athletinnen in der Geschichte des Profi-Tennis und eine der bemerkenswertesten Botschafterinnen des Damen-Tennis auf und außerhalb des Platzes».

Fünf Monate später hatte sie sich dann beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon die Blessur am Ellbogen zugezogen und den Rest der Saison pausiert. «Ich wusste nach Wimbledon, dass es sehr schwer werden würde, aber ich wollte mich durchbeißen. Heute ist nun aber klar, dass mein Ellbogen zu fragil ist», erklärte Henin.

Bei den Australian Open hatte sie in diesem Jahr noch einmal ihr Glück auf dem Court versucht, scheiterte aber am vergangenen Freitag in der dritten Runde an der Russin Swetlana Kusnezowa.