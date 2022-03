Luxemburg : Justiz ermittelt gegen Wiltzer Bürgermeister

WILTZ - Die Staatsanwaltschaft gab bekannt, dass gerichtliche Ermittlungen eingeleitet wurden, unter anderem wegen Korruption. In Wiltz wurden Hausdurchsuchungen durchgeführt.

Am Donnerstag fanden aufgrund dessen mehrere Hausdurchsuchungen durch die Polizei statt – im Wiltzer Rathaus, in den Räumlichkeiten des Centre d'Initiative et de Gestion Régional (CIGR), bei einer Immobilienfirma und im Wohnhaus einer Privatperson.