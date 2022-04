Skandal um Casting-Show : Justiz ermittelt wegen Übergriffen bei «Voice of Holland»

Im Skandal um sexuelle Übergriffe bei der Casting-Show «The Voice of Holland» hat die niederländische Justiz strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Im Skandal um sexuelle Übergriffe bei der Casting-Show «The Voice of Holland» ist gegen einen Coach mindestens eine Anzeige wegen Vergewaltigung erstattet worden.

Nach Anzeigen von fünf Frauen seien Ermittlungen gegen vier Beteiligte der Show wegen möglicher Sexualdelikte eingeleitet worden, teilte die Staatsanwaltschaft in Amsterdam am Montag mit. Die Polizei werde in der kommenden Zeit eine sorgfältige Untersuchung durchführen und Zeugen sowie die Verdächtigen befragen.