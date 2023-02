Frankreich : Justiz fasst nach Geldtransporter-Überfall im Saarland zehn Verdächtige

Nach dem spektakulären Überfall auf einen Geldtransporter im Saarland Mitte Januar ermittelt die französische Justiz gegen mindestens zehn Tatverdächtige. Alle befänden sich in Untersuchungshaft, berichtete die Zeitung «Le Parisien» am Freitag unter Verweis auf die Justiz. Darunter befänden sich zwei führende Vertreter der organisierten Kriminalität in Frankreich. Kurz nach der Tat in Saarlouis waren fünf mutmaßliche Täter im Großraum Paris und zwei weitere bei Lille festgenommen worden. Von der Beute in Höhe von 2,1 Millionen Euro beschlagnahmten französische Fahnder 860.000 Euro.