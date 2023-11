Über ihren Fall drehte der preisgekrönte Dokumentarfilmer Ken Burns einst eine packende Doku. Jetzt ist Yusef Salaam, einer der «Central Park Five», in den New Yorker Stadtrat gewählt worden.

Justiz-Skandal : «Central Park Five»-Justizopfer in New Yorker Stadtrat gewählt

Yusef Salaam ist als demokratischer Politiker für einen Bezirk in Harlem in Manhattan in den Stadtrat eingezogen AFP

Mehr als 30 Jahre nachdem er als Teil der «Central Park Five» zu Unrecht wegen Vergewaltigung verurteilt wurde, ist Yusef Salaam als demokratischer Politiker in den New Yorker Stadtrat gewählt worden. Salaam zog nach der Wahl am Dienstag, bei der er keinen Gegenkandidaten hatte, für einen Bezirk in Harlem in Manhattan in den Stadtrat ein, wie aus den vorläufigen Wahlergebnissen hervorging.

Nach der schweren Vergewaltigung einer damals 28-Jährigen 1989 waren vier Schwarze und ein Latino zu Haftstrafen verurteilt worden – später wurden die Teenager als «Central Park Five» bekannt. Vier saßen je für sieben Jahre im Gefängnis, einer für 13 Jahre. Der spätere US-Präsident Donald Trump schaltete daraufhin in vier Zeitungen ganzseitige Anzeigen und forderte die Wiedereinführung der Todesstrafe in New York.

Erst 2002 wurde durch DNA-Tests bewiesen, dass ein einzelner Mann, der wegen einer anderen Tat in Haft saß, der alleinige Täter ist. Im Jahr 2014 wurden ihnen Entschädigungen von 41 Millionen US-Dollar zugesprochen. Später benannte die Stadt einen Eingang zum Central Park in Harlem nach den fünf Männern – das «Gate of the Exonerated» («Tor der Entlasteten»).

