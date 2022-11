Kontroverse : Justiz stellt klar – auch die finnische Regierungschefin darf ausgelassen tanzen

Dieses Skandal-Partyvideo brachte die finnische Premierministerin Sanna Marin in Bedrängnis.

Der finnische Justizkanzler erklärte am Freitag, er sehe «keinen Grund, die Ministerpräsidentin eines illegalen Verhaltens im Rahmen ihrer Tätigkeit oder einer Vernachlässigung ihrer offiziellen Aufgaben zu verdächtigen». Der Justizkanzler ist in Finnland dafür zuständig, die Rechtmäßigkeit des Handelns von Regierungsmitgliedern zu überprüfen.

Ende August hatte ein in den Online-Netzwerken verbreitetes Video für Aufregung gesorgt. Es zeigt die Ministerpräsident Sanna Marin beim ausgelassenen Tanzen und Feiern mit Freunden und Prominenten. Der Fall ging um die Welt; es entzündeten sich Diskussionen sowohl zum Verhalten von Staats- und Regierungschefs in ihrem Privatleben als auch zu als überzogen gewerteten Anschuldigungen gegen Frauen an der Macht.