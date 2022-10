Luxemburg: Justizbeamte übernachten im neuen Gefängnis

Das Projekt stammt aus dem Jahr 2008, der erste Spatenstich erfolgte 2017. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen: Das neue Gefängniszentrum «Uerschterhaff» in Sassenheim wird am 30. November eingeweiht. In der darauffolgenden Woche, um den fünften Dezember herum, wird es den Betrieb aufnehmen, wie die Gefängnisverwaltung gegenüber L'essentiel mitteilte. Bis zu 400 Personen können dort im Rahmen der Untersuchungshaft untergebracht werden. Diese waren bislang in Schrassig inhaftiert, wo die Belegungskapazität 597 Betten beträgt und die 600-Insassen-Grenze in den letzten Monaten deutlich überschritten wurde.