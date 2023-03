USA : Justizministerium hält rechtliche Schritte gegen Trump für zulässig

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump kann wegen seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 von damals verletzten Polizisten und demokratischen Abgeordneten verklagt werden. Die Rechtsmeinung teilte das Justizministerium in Washington am Donnerstag zu einem laufenden Gerichtsverfahren mit, in dem es um die Grenzen von Exekutivgewalt geht. Die Einschätzung ist ein herber Dämpfer für Trump, der darauf pocht, dass seine Immunität als damaliger Präsident ihn vor solchen Klagen schütze.