Champions League : Juventus schießt Celtic ab - Ibra sieht Rot

Juventus Turin siegt bei Celtic Glasgow klar und deutlich 3:0. Im zweiten Achtelfinal-Hinspiel gewinnt PSG gegen Valencia 2:1.

Juventus Turin steht in der Champions League bereits mit einem Bein in den Viertelfinals. Der italienische Meister gewann das Achtelfinal-Hinspiel in Glasgow gegen Celtic dank seiner Effizienz in der Offensive 3:0 (1:0).

Den endgültigen K.o.-Schlag erlitt das lange Zeit druckvoll agierende Celtic Glasgow in der 77. Minute, als Claudio Marchisio einen Konter herrlich zum 2:0 für die Gäste abschloss, Mirko Vucinic sorgte sechs Minuten später mit dem 3:0 für die höchste Heimniederlage Celtics in der Champions League. Juventus blieb im 17. Europacupspiel in Folge ohne Niederlage, der Einzug in die Viertelfinals dürfte im Rückspiel am 6. März nur noch Formsache sein.

Dicker Patzer von Ambrose

Die fantastische Stimmung der 60'000 Zuschauer im Celtic Park hatte bereits früh einen ersten Dämpfer erhalten, als in der 3. Minute dem Nigerianer Efe Ambrose ein kapitaler Fehler unterlief. Der Verteidiger, der nur 48 Stunden zuvor in Südafrika mit Nigeria den Titel am Afrika-Cup gewonnen hatte, schätzte einen weiten Ball von Federico Peluso falsch ein, Alessandro Matri profitierte und spitzelte den Ball zwischen den Beinen von Fraser Forster hindurch ins Tor. Dass Marchisio den Ball danach noch in die Maschen schoss, nachdem Kelvin Wilson den Ball geklärt hatte, verhinderte eine weitere Diskussion über die Einführung der Torkamera. Der wenige Meter vom Tatort entfernte Torrichter hatte nicht registriert, dass nach Matris Abschlussversuch der Ball die Linie bereits überschritten hatte.

Durch den frühen Gegentreffer ließen sich die Schotten allerdings nicht verunsichern - im Gegenteil. Mit ihrer leidenschaftlichen Art setzten sie die Gäste mächtig unter Druck und kamen regelmäßig zu Torchancen. Die besten vergab Kris Commons. Zuerst scheiterte er mit einem Schuss an Gianluigi Buffon (10.), ehe er eine Direktabnahme nicht richtig erwischte und den Ball über das Tor schoss (15.). Dem Ausgleich am nächsten kam der schottische Angreifer nach einer knappen halben Stunde, als er mit einem herrlichen Fallrückzieher das Tor nur um wenige Zentimeter verpasste.

Celtic verpasst Ausgleich

Auch nach der Pause unternahm das Heimteam alles, um die Chance auf den erstmaligen Einzug in die Viertelfinals der Königsklasse aufrecht zu erhalten. Ambrose hätte in der 62. Minute seinen Fehler wieder gutmachen können, als er alleinstehend zum Kopfball kam, dieser aber zu harmlos geriet. Celtic, das sich in der Vorrunde gegen Benfica Lissabon und Spartak Moskau durchgesetzt hatte, vermisste Giorgos Samaras schmerzlich. Der griechische Stürmer musste wegen einer Oberschenkelverletzung kurz vor Beginn der Partie aus seinen Einsatz verzichten.

Ein fast perfekter Auftritt von Paris St-Germain

Paris St-Germain machte in der Champions League einen Schritt Richtung Viertelfinal. Die Franzosen setzten sich im Achtelfinal-Hinspiel in Valencia 2:1 durch.

Auf dem geplanten Weg an die europäische Spitze zeigte Paris St-Germain schon einmal, dass die Millionen aus Katar nicht schlecht investiert wurden. Trotz des späten Gegentreffers spielte sich der Leader der Ligue 1 beim zweifachen Champions-League-Finalisten souverän zum Sieg im ersten Achtelfinal-Duell.

Überragender Pastore

Schon nach zehn Minuten gingen die Gäste in Führung. Ein Doppelpass zwischen den Argentiniern Javier Pastore und Ezequiel Lavezzi setzte die Abwehr Valencias erstmals außer Gefecht. Kurz vor der Pause war der Vorbereiter zum 1:0 für den zweiten Treffer besorgt. Pastore profitierte dabei von einem Dribbling und idealen Pass von Lucas. Der Brasilianer, vor wenigen Wochen von São Paulo zum PSG gestoßen, war bis zu seiner Auswechslung in der 53. Minute der Antreiber in der Pariser Offensive. Sekunden vor dem 1:0 traf er mit einem wuchtigen Schuss nur den Pfosten.

Lange Zeit lief alles perfekt für die Gäste. Sie kontrollierten das Geschehen ziemlich problemlos. Dann kam die 90. Minute und der französische Internationale Adil Rami schoss nach einer der wenigen Torchancen Valencias zum 1:2 ein. Keine zwei Minuten später folgte der nächste Tiefschlag für PSG. Zlatan Ibrahimovic sah nach einem harten Einsteigen, dass der italienische Schiedsrichter Tagliavento etwas streng wohl als Tätlichkeit ahndete, die Rote Karte.

Zu knapper Sieg für PSG

Die Schlussminuten stellten zwar das Geschehen nicht auf den Kopf, aber sorgten doch dafür, dass die Spanier am Ende besser dastanden, als sie es hatten erwarten dürfen. Denn Paris St-Germain war sicher die um zwei Tore bessere Mannschaft. Die Angriffe der Franzosen führten fast immer zu Torgefahr. Rasch und ohne Umwege spielten sich jeweils vor das gegnerische Tor. Lucas über links und Pastore über rechts sorgten für die Überraschungsmomente hinter den kaum zu kontrollierenden Sturmspitzen Lavezzi und Ibrahimovic. Der neueste Einkauf von PSG, David Beckham, sah von der Tribüne aus eine auch auf diesem Niveau funktionierende Mannschaft, was angesichts der vielen Neuzugänge nicht selbstverständlich ist.

Über den Wert des 37-jährigen Beckham für die spielerische Qualität des Ensemble wird gestritten. Er wird nächste Woche sein Können erstmals im Trikot seines neuen Vereines zeigen. Dem Vorwurf, eine Mannschaft für die Galerie zusammengestellt zu haben, muss sich Sportchef Leonardo aber nicht stellen. Neben den brillanten, wenn auch zuweilen unberechenbaren Offensivspielern stehen im Pariser Kader auch eine Reihe von unverzichtbaren «Arbeitern», wie die defensiven Mittelfeldspieler Blaise Matudi und Marco Verratti.

Defensive als Basis

Sie sorgten zusammen mit den vier Verteidigern für Ordnung und legten die Basis zum Sieg. Trainer Carlo Ancelotti hat in kurzer Zeit eine defensiv stabile Mannschaft geformt, selbst wenn er sich über den Gegentreffer geärgert haben dürfte. In der Gruppenphase war PSG mit nur drei Gegentoren die stabilste Mannschaft; in der Ligue 1 kassierte es in 24 Spielen nur 13 Tore. Der italienische Torwart Salvatore Sirigu blieb im Dezember und Januar 860 Minuten lang ungeschlagen.

Im Mestalla verbrachte Sirigu eigentlich einen ziemlich unaufgeregten Abend. Valencia ist zwar seit der Verpflichtung des neuen Coaches Ernesto Valverde Anfang Dezember in der Meisterschaft wieder auf Kurs und vom 12. auf den 5. Platz vorgerückt, aber die spielerische Klasse aus vergangenen Jahren besitzt die diesjährige Ausgabe nicht. Den Spaniern muss aber zugutegehalten werden, dass sie sich nie aufgaben und immer wieder ihr Glück mit Flanken in den Strafraum suchten. Lange Zeit ohne Erfolg. Der späte Treffer war eher Lohn für die Beharrlichkeit, denn für die Kreativität. Davor hatte nur ein Schuss des zur Pause eingewechselten Nelson Valdez für Aufregung bei der Pariser Hintermannschaft gesorgt.

Champions League Achtelfinalspiele am 11. Februar

Celtic Glasgow - Juventus Turin 0:3 (0:1)

Celtic Park. - 60'000 Zuschauer. - SR Alberto Mallenco (Sp).

Tore: 3. Matri 0:1. 77. Marchisio 0:2. 83. Vucinic 0:3.

Celtic Glasgow: Forster; Lustig (59. Matthews), Wilson, Ambrose, Izaguirre; Mulgrew; Brown (80. Kayal), Wanyama, Forrest, Commons (73. Watt); Hooper.

Juventus Turin: Buffon; Barzagli, Bonucci, Caceres; Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio, Peluso (69. Padoin); Matri (81. Pogba), Vucinic (86. Anelka).

Besondere Vorkommnisse: Celtic ohne Samaras (verletzt), Juventus ohne Chiellini (gesperrt). Verwarnungen: 37. Lichtsteiner und Hooper (beide Unsportlichkeit). 42. Forrest (Foul). 76. Padoin und Brown (beide Unsportlichkeit). 89. Marchisio (Foul).

Valencia - Paris St-Germain 1:2 (0:2)

Mestalla. - 40'000 Zuschauer. - SR Tagliavento (It).

Tore: 10. Lavezzi 0:1. 43. Pastore 0:2. 90. Rami 1:2.

Valencia: Guaita; João Pereira, Rami, Ricardo Costa, Guardado; Feghouli, Ever Banega (46. Canales), Parejo, Tino Costa, Jonas (46. Valdez); Soldado (84. Viera).

Paris St-Germain: Sirigu; Jallet, Alex, Sakho, Maxwell; Lucas (53. Chantôme), Verratti, Matuidi, Pastore (88. Armand); Lavezzi (76. Ménez), Ibrahimovic.

Besondere Vorkommnisse: Valencia ohne Barragan (gesperrt), Cissokho und Mathieu (beide verletzt). Paris St-Germain ohne Beckham (im Aufbau), Thiago Motta und Thiago Silva (beide verletzt). 9. Pfostenschuss von Lucas. 92. Rote Karte gegen Ibrahimovic (Tätlichkeit). Verwarnungen: 32. Verratti (Unsportlichkeit/im nächsten Spiel gesperrt). 32. João Pereira (Unsportlichkeit).