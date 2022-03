Champions League : Juventus Turin kassiert Klatsche und scheidet aus

Juventus Turin scheitert im Achtelfinale der Königsklasse sensationell an Villarreal. Chelsea setzt sich derweil gegen Frankreichs Meister Lille durch.

Titelverteidiger FC Chelsea ist ungeachtet der massiven Probleme durch die harten Sanktionen gegen den russischen Clubbesitzer Roman Abramowitsch in das Viertelfinale der Champions League eingezogen. Die Mannschaft des deutschen Fußball-Trainers Thomas Tuchel gewann am Mittwochabend beim OSC Lille in Frankreich das Achtelfinal-Rückspiel mit 2:1 (1:1). Das Hinspiel hatte Chelsea 2:0 gewonnen.

Juventus Turin scheiterte dagegen zum dritten Mal nacheinander im Achtelfinale, Italiens Rekordmeister verlor daheim mit 0:3 (0:0) gegen den Europa-League-Sieger FC Villarreal. Der Club aus Spanien zog nach einem 1:1 im Hinspiel zum ersten Mal seit 2009 in die Runde der besten Acht in der europäischen Meisterklasse ein. Die Tore im Juventus Stadium erzielten Gerard Moreno in der 78. Minute per Foulelfmeter, Pau Torres (85.) und Arnaut Danjuma (90.+2) mit einem Handelfmeter.

In Lille gingen die Gastgeber durch Burak Yilmaz per Elfmeter in der 38. Minute in Führung. Dem ehemaligen Bundesliga-Profi Christian Pulišić gelang der Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Chelseas spanischer Nationalspieler César Azpilicueta erzielte in der 71. Minute das Siegtor. Kai Havertz ging diesmal leer aus, in der Abwehr vertraute Tuchel unter anderem Havertz› deutschem Auswahlkollegen Antonio Rüdiger.

Viertelfinale komplett

Bereits vorher waren neben dem deutschen Rekordmeister FC Bayern der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp, Manchester City, Real und Atlético Madrid sowie Benfica Lissabon in die Runde der besten acht Mannschaften eingezogen. Damit sind aus Spanien und aus England gleich drei Teams dabei.

Wer nun gegen wen spielt und welche Sieger welcher Paarungen im Halbfinale die Endspielteilnehmer ermitteln, wird an diesem Freitag in Nyon am Sitz der UEFA ausgelost. Gespielt wird die nächste Runde am 5./6. und 12./13. April. Das Finale wird am 28. Mai im Stade de France von Paris angepfiffen. Wegen des Kriegs in der Ukraine durch die russische Invasion war das Finale von St. Petersburg in die französische Hauptstadt verlegt worden.