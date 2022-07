Bianconeri: Juventus Turin kehrt zu «Fifa 23» zurück

Zuletzt konnten die Fans nur in «Fifa 18» Juventus Turin als spielbaren Verein auswählen. Seither wurde der italienische Top-Club aus rechtlichen Gründen durch die Fantasie-Mannschaft Piemonte Calcio ersetzt. Die Rechte an Juve gehörten seit drei Jahren nämlich Konami, der Konkurrenz von EA Sports. In «Pro Evolution Soccer» war der Club spielbar.