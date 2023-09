Juventus Turin: Positiver Dopingtest bei Fußball-Star Paul Pogba

Der positive Dopingtest bei Paul Pogba erfolgte nach wenigen Spielen in der neuen Saison. Er blieb nach dem Spiel gegen Udinese in der Kontrolle hängen – in dieser Partie war der Franzose gar nicht zum Einsatz gekommen. Wie diverse italienische Medien berichten, sei der Testosteronwert des 30-Jährigen zu hoch gewesen. Sollte sich der positive Wert bestätigen, droht dem Franzosen eine Sperre von bis zu vier Jahren.

Pogba, der 2018 mit Frankreich in Russland Weltmeister geworden war, hat in dieser Saison für seinen Verein Juventus gerade mal 52 Minuten in zwei Partien gespielt. Aktuell leidet er offiziell an einer Muskelermüdung. In diesem Sommer war der ehemalige Star von Manchester United auch einer, der mit einem Wechsel nach Saudiarabien oder Katar in Verbindung gebracht worden war. Bereits letzte Saison, nach seinem Wechsel von Manchester zur Alten Dame, kam Pogba gerade mal auf zehn Kurzeinsätze.