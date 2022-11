Zeugenaufruf Luxemburg : Juwelier in Esch überfallen – Täter auf der Flucht

Am heutigen Donnerstag ist gegen Mittag ein Mann in ein Juweliergeschäft in der Rue de l'Alzette in Esch/Alzette eingebrochen, wie die großherzogliche Polizei am Nachmittag auf den sozialen Netzwerken bekannt gibt. «Der mutmaßliche Täter ist zurzeit auf der Flucht. Die Fahndung läuft», so die Police Grand-Ducale. Autofahrer werden dazu aufgefordert, in der Gegend keine Anhalter mitzunehmen.