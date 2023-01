Fahndung läuft : Täter nach Überfall auf Juweliergeschäft in Differdingen auf der Flucht

DIFFERDINGEN – Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Überfall auf ein Juweliergeschäft im Zentrum von Differdingen. Der Täter ist auf der Flucht.

Der Juwelierladen in der Avenue Charlotte wurde überfallen.

Im Stadtzentrum von Differdingen kam es zu einem Raubüberfall, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Überfall ereignete sich gegen 16.50 Uhr in einem Juweliergeschäft in der Avenue Charlotte. Über die verwendete Waffe und die mögliche Beute wurden bislang keine Angaben gemacht.