Peking : K-Pop-Star Kris Wu muss wegen Vergewaltigung 13 Jahre ins Gefängnis

Der chinesisch-kanadische Popstar Kris Wu ist bei einem Prozess wegen Vergewaltigung zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Peking sprach den 32-Jährigen am Freitag schuldig.

Der Superstar habe im November und Dezember 2020 in seiner Wohnung drei Frauen zum Sex gezwungen, als diese «betrunken waren und nicht in der Lage waren, sich zu wehren», hieß es in dem Urteil. Wu war als Mitglied der K-Pop-Boyband EXO berühmt geworden. 2014 startete er eine erfolgreiche Solokarriere als Sänger, Schauspieler und Model.