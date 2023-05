SSC Napoli: Kabinenparty, Balotelli und 200 Verletzte – so eskalierte die Meisterfeier

Wilde Kabinenparty

Balotelli telefoniert mit Osimhen

Ausgerechnet Sion-Star Mario Balotelli (32) gehörte zu den ersten Gratulanten an Meisterschütze Victor Osimhen (24). In einem Livestream auf Instagram tauschten sich die beiden Stürmer kurz nach dem Titelgewinn aus. «Nicht morgen oder nächstes Jahr, sondern in zehn Jahren wirst du realisieren, was du getan hast. Das ist unglaublich», so Balotelli. «Ich weiß nicht, was ich fühlen soll. Ich bin überwältigt», antwortete Osimhen, der sich während des kurzen Schwatzes immer wieder eine Gabel Pasta gönnte.