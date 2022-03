Handball-Europacup : Käerjeng und die Red Boys stürzen sich ins Unbekannte

LUXEMBURG –Sowohl Handball Käerjeng als auch Red Boys Differdingen können nur erahnen, was im Challenge Cup am Wochenende auf sie zukommt.

Käerjeng (grüne Trikots) und Differdingen treffen am Wochende nicht in der Sales-Lentz league aufeinander. beide Teams spielen im Europapokal.

Für die Handballer in Europa steht am kommenden Wochenende die zweite Runde des Challenge Cups auf dem Programm. Für Luxemburg sind Handball Käerjeng und die Red Boys Differdingen im dritten Eurpapokalwettbewerb – nach der Champions League und dem EHF-Pokal – vertreten. Und beide Vereine haben das gleiche Problem: Sie haben nur sehr wenige Informationen über ihren Gegner. Die Mannschaft aus Niederkerschen empfängt am Freitag, 20.30 Uhr, den HC Shakthar-SHWSM aus der Ukraine, die Differdinger am Tag darauf um 20 Uhr die Litauer von KTU Kaunas.

«Wir müssen uns überraschen lassen, wie stark unser Gegner ist», lacht Marc Sales, Präsident von Handball Käerjeng. Auch wenn der Challenge Cup mehr Geld kostet, als er Einnahmen für die Vereine bringt, ist er von dem Wettbewerb überzeugt: «Wir haben vereinbart, dass auch das Rückspiel in Luxemburg stattfindet. So müssen wir nicht in die Krisenregion Donbass in der Ukraine. Dieses Arrangement kostet uns am Ende zwischen 12.000 und 13.000 Euro. Aber auf europäischer Ebene zu spielen, ist für unsere Spieler immer etwas Besonderes. Solche Begegnungen machen die Geschichte eines Vereins aus. Wir können im Europapokal, beweisen, dass der Handball in Luxemburg konkurrenzfähig ist», erklärt Sales.