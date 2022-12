Meteolux-Vorhersage : Kältewarnung fürs Wochenende, zehn Grad vor Weihnachten

Der Kälteeinbruch der vergangenen Tage dürfte bei dem ein oder anderen Schnee-Fan Hoffnungen auf weiße Weihnachten geweckt haben. Aktuell sieht es dafür aber eher nicht allzu gut aus, kommende Woche geht es bei der Temperatur bis in den zweistelligen Plusbereich, so die aktuelle Meteolux-Vorhersage.

Am Wochenende bleibt es allerdings erstmal frostig: Für die Nacht auf Samstag bis in den Vormittag warnt der Wetterdienst vor Kälte. «Die Tiefstwerte liegen in weiten Teilen des Landes bei -9 bis -6 Grad. Örtlich können die Temperaturen tiefer ausfallen», heißt es. Zu Tagesbeginn soll es neblig sein, danach bleibt es voraussichtlich leicht bewölkt und trocken bei Höchstwerten von -3 bis -1 Grad. Abends sind -6 bis -4 Grad vorhergesagt.

Für den Sonntag meldet Meteolux eine ähnliche Wetterlage: Nebel in der Nacht, Bewölkung über den Tag, Tiefstwerte von -7 bis -5 Grad und Höchstwerte zwischen -1 und 1 Grad Celsius. Am Abend kann es ein wenig Schneeregen geben.

In der Nacht auf Montag sagt Meteolux einen Wetterwechsel voraus: Die Temperatur klettert vom Minus- in den Plusbereich und der Schneeregen wird zu Regen. Im Laufe des Tages geht es weiter aufwärts und bis zu 9 Grad sind maximal möglich. Getoppt könnte das noch am Dienstag werden. Hier sind aktuell zwischen 8 und 10 Grad als Tageshöchsttemperatur vorhergesagt. Auch in den Nächten bleibt die Gradanzeige demnach über dem Nullpunkt.