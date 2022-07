Tour de France : Deutscher Kämna wieder im Pech – Elf Sekunden fehlen zum Gelben Trikot

Klimaaktivisten auf der Straße, Corona-Alarm bei Dominator Tadej Pogacar und ein angriffslustiger Lennard Kämna im Pech: Die zehnte Etappe der Tour de France hat es in sich.

Völlig entkräftet und bangen Blickes stand Lennard Kämna im Ziel in 1460 Metern Höhe, wenig später hatte sich der Traum vom Gelben Trikot zerschlagen. Um die Winzigkeit von elf Sekunden verpasste der Norddeutsche mit dem großen Kämpferherz am Dienstag auf einer chaotischen Alpen-Etappe das begehrte Maillot jaune.

Auf der zehnten Etappe über 148,1 Kilometer von Morzine Les Portes du Soleil nach Megève, die wegen Klimaaktivisten auf der Fahrbahn zwischenzeitlich unterbrochen war und von großen Corona-Sorgen im Team um Dominator Tadej Pogacar begleitet war, kam Kämna als Zehnter in einer Ausreißergruppe ins Ziel. Pogacar erreichte 8:32 Minuten später den Alpenort. Das reichte dem Slowenen, um Gelb zu sichern.

«Ich hatte das Gefühl, dass jeder gegen mich fährt. Es hat keinen Spaß in der Spitzengruppe gemacht. Die letzten zwei Kilometer bin ich alles gefahren, was ich hatte. Der Sieg war eh weg», sagte Kämna, der anschließend auf seiner Rennmaschine mit einem Handtuch den Sekunden-Krimi verfolgte. Doch Pogacar war wie schon vier Tage zuvor in Planche des Belles Filles gnadenlos. Den Tagessieg holte sich der Däne Magnus Cort Nielsen.