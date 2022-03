Tour de France : Kämpferischer De Gendt gewinnt 8. Etappe

Während sich ein Belgier den Tagessieg holt, erobert ein Franzose das gelbe Trikot zurück. Titelverteidiger Thomas übersteht einen Sturz schadlos.

Alaphilippe präsentierte sich wieder voller Angriffslust. Seine Attacke saß, wie bei seinem Sieg auf der dritten Etappe. Auch durch die Bonussekunden am letzten Berg und im Ziel zog der Franzose wieder am Italiener Giulio Ciccone vorbei und fährt damit am Nationalfeiertag am Sonntag in Gelb. Das Trikot hatte der Mailand-Sanremo-Sieger am Donnerstag in La Planche des Belles Filles abgegeben. Trotz des Verlustes der Führung hat sich für Ciccone die Tour auf jeden Fall bezahlt gemacht. Das Trek-Team verlängerte seinen Vertrag bis 2021. Alaphilippe liegt nun 23 Sekunden vor Ciccone und 53 Sekunden vor Pinot.