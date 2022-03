In Luxemburg : Kämpft ein Luxemburger noch immer für den IS?

LUXEMBURG – Ein Luxemburger steht im Verdacht, sich der Terror-Organisation «Islamischer Staat» in Syrien angeschlossen zu haben. Die Justiz beobachtet den Fall genau.

Die Aussicht auf den kürzlich von Donald Trump angekündigten Rückzug der US-Armee aus Syrien gibt Anlass zu der Befürchtung, dass tausende IS-Kämpfer nach Europa fliehen könnten. Die französischen und belgischen Behörden haben vor kurzem mitgeteilt, dass sie sich bereits darauf vorbereiten. Eine Frage, mit der sich auch – in geringerem Maße – Luxemburg befasst.

«Die Beschreibung der Person, von der vermutet wird, dass sie sich noch in einer Konfliktzone befindet, ist bekannt. Die Situation wird regelmäßig neu bewertet», sagt Luc Reding, Direktor für Strafsachen im Justizministerium. An Transparenz mangele es den Ermittlern zwar nicht, allerdings «gibt es in dem Fall zurzeit keine neuen Hinweise», erklärt ein Vertrauter des Premierministers auf Anfrage von L'essentiel.