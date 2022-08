Australien: Kängurus terrorisieren ein Dorf – Einwohner bewaffnen sich mit Stöcken

Im kleinen Küstendörfchen Maaroom in Australien getrauen sich die 220 Einwohnerinnen und Einwohner nicht mehr unbewaffnet aus dem Haus, wie ABC News berichtet. In den letzten Monaten kam es dort zu sieben Zwischenfällen mit Kängurus.

Bereits im Mai machte ein Känguru-Angriff Schlagzeilen. Damals hatte ein Mann sechs Minuten lang gegen eines der Tiere gekämpft, als dieses versucht hatte, seine Hunde anzugreifen, wie der TV-Sender 9News berichtet. Im März ist eine Frau in Queensland beim Golfspielen von einem großen Känguru angegriffen und verletzt worden. Im gleichen Monat war eine Jugendliche in Victoria auf ihrem Moped unterwegs, als ein Känguru plötzlich aus dem Wald sprang und sie von dem Zweirad stieß. Ebenfalls im März wurde eine Dreijährige in New South Wales auf dem heimischen Grundstück von einem Känguru schwer verletzt.