Gestohlene Lebensmittel : Käse wird weltweit am häufigsten geklaut

Laut eines Berichts ist das am häufigsten gestohlene Lebensmittelprodukt Käse. Sogar ganze vier Prozent des weltweit hergestellten Käses werden gestohlen.

Ein Bericht des britischen Centre for Retail Research, in dem 1187 Detailhandelsketten in 43 Ländern befragt wurden, hat herausgefunden, welches Lebensmittel am häufigsten in die Tasche wandert. Besonders beliebt bei Supermarktdieben sind demnach teure Parmesan-Sorten, die teils gar weiterverkauft werden.