Nordsaarland : Käsediebe stehlen 230 Kilo Edamer aus Lkw

NOHFELDEN – Diebe haben am Wochenende mehrere Großpackungen Käse aus einem abgestellten Lastwagen entwendet.

Unbekannte haben sich am Wochenende bei Nohfelden an der Ladung eines abgestellten Lastwagens bedient. 15 Großpackungen – 230 Kilo – Edamer wurden aus einem Lkw gestohlen, der von Samstagabend bis Montagmorgen auf dem Rastplatz Sötern an der A1 Richtung Kaiserslautern abgestellt war, so die Polizei in einer Mitteilung am Montagmorgen.