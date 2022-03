1000 Jobs : Kaiserslautern bekommt Amazon-Logistikzentrum

KAISERSLAUTERN – Mit einem neuen Logistikzentrum vom Versandriesen Amazon erwartet die Region rund 1000 neue Arbeitsplätze.

Das Amazon-Logistikzentrum in Koblenz. (Archiv)

Der Onlinehandel-Riese Amazon will in Kaiserslautern sein drittes Logistikzentrum in Rheinland-Pfalz mit rund 1000 neuen Arbeitsplätzen eröffnen. Bereits im Herbst 2022 soll es seinen Betrieb aufnehmen, teilte das US-Unternehmen mit. Investiert werde «ein niedriger dreistelliger Millionenbetrag».