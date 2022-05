Fußball : Kaiserslautern kämpft in Relegation um die Zweitliga-Rückkehr

DRASDEN/KAISERSLAUTERN – Der 1. FC Kaiserslautern fiebert dem Endspiel gegen Dynamo Dresden entgegen – die letzte Entscheidung im deutschen Profifußball in dieser Saison.

Der 1. FC Kaiserslautern will die sportliche Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga schaffen. Beim Relegations-Rückspiel müssen die Pfälzer am Dienstag (20.30 Uhr) bei Dynamo Dresden gewinnen, um nach vier Jahren Drittklassigkeit wieder den Sprung nach oben zu schaffen. Das Hinspiel auf dem Betzenberg endete 0:0.

Dynamo-Trainer Guerino Capretti fordert von seinen Profis einen mutigen Auftritt im Relegationsrückspiel. «Unsere Zweikampfwerte waren in Lautern hinten raus richtig gut, das ist auch unser Ansatz jetzt. Was wir besser machen wollen, sind unsere Offensiv-Aktionen. Wir müssen mutiger in den Offensiv-Aktionen sein. Wir müssen mehr Torchancen generieren und Tore schießen, das ist das Ziel», sagte Capretti am Montag auf der Pressekonferenz in Dresden.