Relegation : Kaiserslautern wieder in 2. Liga – Team und Betze feiern

Nach vier Jahren und elf Tagen ist der 1. FC Kaiserslautern wieder zurück im Fußball-Unterhaus. Der Sieg bei Dynamo Dresden löste alle Hemmungen. Da musste sogar Coach Schuster die Partysause bremsen.

Freudetrunken schmetterten die Pfälzer Helden des 1. FC Kaiserslautern spät in der Nacht im Mannschaftsbus «You'll Never Walk Alone», zu sehen waren einige riesige Biergläser. «Die Jungs haben es sich verdient. Ich habe meine Mannschaft gebeten, die Feierlichkeiten im Stadion etwas zurückzuhalten, wir werden dann im Bus die Kuh fliegen lassen», hatte Aufstiegstrainer Dirk Schuster nach dem 2:0 (0:0) bei Dynamo Dresden im Rückspiel der Relegation angekündigt. Schon da waren aus der Kabine Disco-Bässe zu hören.

Und wo der Club hin will, verdeutlichte Mittelfeld-Akteur Mike Wunderlich: «Der Verein gehört nicht in die 3. Liga und auch nicht in die 2. Liga. Wir sind wenigstens den ersten Schritt gegangen», sagte der Routinier und dankte dem kurz vor der Relegation freigestellten Ex-Trainer Marco Antwerpen. «Der Coach hat einen super Job gemacht. Und der neue Coach auch. Der absolute Höhepunkt meiner Laufbahn, wenn Du mit 36 Jahren in die 2. Liga aufsteigst.»