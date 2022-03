Referendum : Kalifornier stimmen über Todesstrafe ab

Im bevölkerungsreichsten US-Bundesstaat können die Bürger die Todesstrafe abschaffen. Für das Referendum waren über eine Million Unterschriften gesammelt worden.

Im US-Bundesstaat Kalifornien wird im November über die Abschaffung der Todesstrafe abgestimmt. Es seien genug Unterschriften für ein Referendum gesammelt worden, erklärte am Montag in Los Angeles die kalifornische Innenministerin Debra Bowen. In Kalifornien sind dazu 504 000 gültige Unterschriften nötig.