«Kalkuliertes Elend»: Darum machen Airlines es Dir extra unbequem

Du willst beim Fliegen mehr Beinfreiheit, ein warmes Menü und mit eingechecktem Gepäck reisen? Alles möglich, vorausgesetzt, du bezahlst dafür. Waren früher beim Fliegen all diese Leistungen eine Selbstverständlichkeit und im Preis inbegriffen, setzen heute immer mehr Airlines auf Zusatzgebühren. Wieso das so ist? Laut Tim Wu, Rechtswissenschaftler und Professor an der Columbia Law School, steckt dahinter vor allem eines: kalkuliertes Elend (auf Englisch: Calculated Misery).

Seine Calculated-Misery-Theorie besagt, dass Airlines ihren Reisenden die Flugzeit so ungemütlich wie möglich gestalten möchten, damit sie bereit sind, mehr Geld für ein besseres Erlebnis zu bezahlen. Das beschreibt Wu bereits im Jahr 2014 in einem Beitrag im New Yorker. «Die Grundversorgung ohne Gebühren muss so weit verschlechtert werden, dass die Menschen bereit sind, dafür zu zahlen, um dem zu entgehen. Und damit beginnt das Leiden.» Wer also eine schlechte Erfahrung beim Fliegen gemacht hat, gönnt sich bei der nächsten Reise eher ein Upgrade.

Besonders Billig-Fluggesellschaften machen Standardleistungen immer mehr zu kostenpflichtigen Zusatzleistungen. Wer nicht bereit ist, dafür zu zahlen, muss sich dementsprechend auch mit weniger Komfort zufriedengeben. So beispielsweise beim Thema Sitzplatz. Die Fluggesellschaft Wizzair hat laut der Verbraucherplattform Seat Guru die am engsten gestuhlten Sitzplätze: Lediglich 46 Zentimeter Platz auf der Sitzfläche sowie 71 Zentimeter Beinfreiheit gibt es für einen normalen Sitz in der Economy-Klasse. Wers bequemer will, muss zahlen.

Ähnlich sieht es auch in den Bereichen Verpflegung und Gepäck aus. Schon länger sind bei einigen Airlines eingecheckte Gepäckstücke nicht mehr im Preis inbegriffen. Bei Easyjet bezahlst du mittlerweile auch fürs Handgepäck. Lediglich ein kleines Handgepäck mit den Maßen 45x36x20 Zentimeter ist kostenlos. Die größere Variante mit den Maßen 56x45x25 Zentimeter ist buchbar. Je nach Airline bezahlst du außerdem auch dafür, wenn du einen Sitzplatz aussuchen möchtest, oder der Check-in am Flughafen macht einen Aufschlag. Und auch Mahlzeiten sind auf vielen Kurzstreckenflügen nicht mehr im Standard-Preis inkludiert.