Kamele eingesetzt: «Cirque Crone» darf in Kayl und Petingen nicht auftreten

Der «Cirque Crone» gastierte in Grevenmacher, später in Remich und wollte diese Woche in Kayl und Petingen seine Vorführungen abhalten.

Kamele, Dromedare und Lamas: Dass der «Cirque Crone» diese Tiere unter anderem in Remich hatte auftreten lassen, wie das Tageblatt vergangene Woche berichtet hat, markierte das Ende der Zirkustour auf luxemburgischem Boden. Denn exotische Tiere sind hierzulande in Manegen nicht erlaubt. Nur Tiere wie Hunde, Kaninchen oder Pferde dürfen auftreten.

Die Stadt Remich versichert, dass sie nur eine Genehmigung für Vorführungen ohne Tiere erteilt hatte. Selbiges gilt für die Gemeinde Kayl, wo der von der Familie Artigues geleitete Zirkus am Mittwoch und Donnerstag eigentlich gastieren sollte. «Nach den Vorfällen in einer anderen Gemeinde und dem Austausch mit den zuständigen Behörden hat die Gemeindeverwaltung von Kayl beschlossen, die zuvor erteilte Genehmigung zu widerrufen und sich formell vom‹ Circus Crone› zu distanzieren», wie sie am Dienstag auf Facebook mitteilte.

Am Freitag sollte es mit dem Zelt nach Petingen weitergehen, auch dort darf der Zirkus nun nicht hin. «Wir hatten die Genehmigung vor über einer Woche erteilt, mit der Information, dass es keine Tiere geben würde», erklärt der Bürgermeister der Gemeinde, Jean-Marie Halsdorf. «Als wir erfahren haben, dass es Tiere in Käfigen gab, haben wir beschlossen, sie zurückzuziehen. Tiere in Käfigen sind nicht akzeptabel», so Halsdorf.