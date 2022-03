Fairnessparagraf : Kameramann von «Das Boot» erhält Nachzahlung

1981 landete die deutsche Romanverfilmung «Das Boot» einen internationalen Erfolg. Kameramann Jost Vacano darf sich nun über üppige Nachzahlungen freuen.

14 Jahre dauerte der Rechtsstreit zwischen Kameramann Jost Vacano und der Bavaria Film GmbH und die EuroVideo Medien GmbH, ein Tochterunternehmen der Telepool GmbH, für Nachzahlungen für seine Arbeit am Kultfilm «Das Boot» von 1981. Nun ist es zu einer außergerichtlichen Einigung gekommen. Vacano hatte für seine Arbeit am Film ursprünglich eine Pauschalvergütung von rund 100.000 Euro vereinbart. 2002 ist jedoch der sogenannte Fairnessparagraf in Kraft getreten. Darin ist geregelt, dass wenn zwischen der Vergütung und den erzielten Gewinnen ein Missverhältnis besteht, dem Urheber nachträglich eine «angemessene Beteiligung» zusteht. Der Film des Regisseurs Wolfgang Petersen, der auf einem deutschen U-Boot im Zweiten Weltkrieg spielt, landete einen großen internationalen Erfolg und war für sechs Oscars nominiert. In den 80er-Jahren spielte der Streifen mehrere Millionen Euro ein und wurde auch regelmäßig im Fernsehen ausgestrahlt. Vacano war deshalb davon überzeugt, dass ihm mehr Geld zustehe.

Kameramann ging es nicht nur ums Geld

Der heute 87-jährige Vacano erhält nun von Bavaria für die Nutzungen von «Das Boot» bis zum 31. Dezember 2021 rund 270.000 Euro plus Zinsen und Umsatzsteuer. Er wird außerdem an zukünftigen Erlösen beteiligt. Die EuroVideo Medien GmbH zahlt dem Kamerman bis Ablauf ihrer Lizenzzeit (31. Dezember 2018) rund 192.000 Euro plus Zinsen und Umsatzsteuer, wie die Bavaria Film GmbH am Dienstag in einer Pressemitteilung bekanntgegeben hat. Bereits vergangenes Jahr hat sich Vacano mit den ARD-Anstalten auf einen Vergleich geeinigt. Er erhielt eine nachträglich Zahlung von 160.000 Euro zuzüglich Umsatzsteuer.