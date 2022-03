Nach Doping-Vorwürfen : Kamila Walijewa stürzt zwei Mal und vergibt Medaille

Nach dem tagelangen Wirbel um ihr Dopingvergehen hat die russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa im olympischen Damen-Einzel Platz vier belegt.

Am Boden: Kamila Walijewa.

Alle Augen waren bei der Eislauf-Kür in Peking auf Kamila Walijewa gerichtet. Die 15-Jährige galt als große Favoritin auf die Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen in Peking. In den letzten Tagen stand sie aufgrund eines positiven Dopingtests im Fokus der Sportwelt.