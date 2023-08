In Parmigiano-Reggiano-Laiben können sich künftig Mikrochips finden.

Beim nächsten Pasta-Festmahl , das du munter mit Parmesan bestreust, könntest du theoretisch bald etwas Ungewöhnliches mitessen. Die Hersteller von Parmigiano Reggiano implantieren laut dem «Wall Street Journal» nun Mikrochips in ihre Käselaibe. Wieso? Sie wollen Fälschern das Handwerk legen.

Eher nicht, ich nehme das, was günstig ist.

Eher nicht, ich nehme das, was günstig ist.

Klar. Wenn, dann will ich auch das echte Produkt kaufen.

Klar. Wenn, dann will ich auch das echte Produkt kaufen.

Klar. Wenn, dann will ich auch das echte Produkt kaufen. Ich glaube schon, aber ich schaue selten zweimal hin. Eher nicht, ich nehme das, was günstig ist. Weiß nicht.

Wie bitte? Es gibt Käsefälscher? Es gibt Mikrochips in Essen? Die Antworten lauten Ja. Ersteres liegt daran, dass es sich bei Parmigiano Reggiano um einen Qualitäts-Parmesankäse handelt. Dieser ist offiziell von der Europäischen Union geschützt. Das bedeutet, dass der Name nur für das authentische Produkt verwendet werden darf. Es gibt jedoch Hersteller, die Käse einfach unter dem Namen verkaufen. Das soll verhindert werden, damit der Kunde immer das authentische Original-Produkt über seine Pasta streuen kann.

Qualitätskontrollen für echten Parmigiano Reggiano

Denn für Parmigiano Reggiano gibt es Regeln – und diese ignorieren Fälscher im Zweifel einfach. So muss er in einem bestimmten Gebiet in der norditalienischen Region Emilia Romagna nach bestimmten Produktionsstandards und -verfahren hergestellt werden. Außerdem muss er mindestens ein Jahr lang gelagert werden.