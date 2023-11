Kanada: Millionär baut 99 Mini-Häuser für Obdachlose

Ein kanadischer Unternehmer nutzt sein Vermögen für einen guten Zweck: Er baut eine Nachbarschaft mit Häusern für Menschen in Not.

1 / 10 Derzeit stehen bereits über 70 der 99 Häuser – und alle vier Tage kommt ein weiteres dazu. 12 Neighbours Marcel LeBrun hatte eine erfolgreiche Firma, die sich mit Social-Media-Monitoring beschäftigt hat. Die hat er an einen amerikanischen Konkurrenten verkauft. Marcel LeBrun Die Häuschen sollen Obdachlosen in der kanadischen Provinz eine zweite Chance geben. 12 Neighbours

In der kanadischen Provinz New Brunswick, in der Stadt Fredericton entsteht seit 2021 eine geschlossene Wohnanlage. Gebaut wird sie von Marcel LeBrun, einem kanadischen Unternehmer und Millionär. Der hat seine Firma an einen amerikanischen Konkurrenten verkauft und beschlossen, mit dem Geld etwas Gutes zu tun.

In New Brunswick gibt es rund 1600 Obdachlose. Das ist ein Problem, über das sich LeBrun in der Vergangenheit bereits geäußert hat – und nun aktiv etwas dagegen unternimmt. Er gründete die Wohltätigkeits-Stiftung «12 Neighbours» und beginnt mit dem Bau von Kleinsthäusern. Bis heute stehen bereits rund 70 solcher Häuschen. Und alle vier Tage entsteht ein neues Haus für die Nachbarschaft, die den Obdachlosen aus Fredericton eine zweite Chance bieten soll.

Projekt zu drei Vierteln abgeschlossen

LeBrun hat vier Millionen Dollar in das Projekt investiert, bis jetzt sind fast 75 Prozent der Häuser gebaut. Inzwischen bekommt er auch Unterstützung von der Regierung und sammelte so insgesamt zwölf Millionen Dollar. Damit ist sichergestellt, dass die Kleinsthäuser nicht nur von erfahrenen Handwerkern gebaut werden, sondern auch alles haben, was es zum Leben braucht.

Randy ist froh über seine neue Bleibe. Vimeo

Ehemalige Obdachlose, wie beispielsweise Randy (siehe Video), haben in ihren Häuschen eine komplette Küche, ein Wohn- und Schlafzimmer sowie ein Badezimmer. Dazu kommen eine kleine Terrasse und Solarpanels auf dem Dach. Susan sagt in einem Video: «Ich bin so froh, dass ich hier sein kann. Wenn es stürmt, war das früher so schlimm. Jetzt bin ich sicher und kann hier heilen.»

Jobs für die ehemaligen Obdachlosen

Marcel LeBrun ermöglicht den Bewohnern und Bewohnerinnen seiner Gemeinschaft aber nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern auch einen Job: Randy Burtch, ein weiterer Bewohner, hatte einst nichts mehr, lebte in seinem Auto – heute hilft er beim Bau der neuen Häuser und spielt leidenschaftlich gerne Gitarre. «Als ich hier eingezogen bin, habe ich erst mal drei Tage geschlafen. Ich war gesundheitlich sehr angeschlagen», erzählt Randy in seinem Vorstellungsvideo. Und: «Wir brauchen mehr Orte wie diesen.»

LeBrun glaubt, die Lösung für die steigende Obdachlosigkeit in der Gegend zu kennen – und es sind nicht nur Kleinsthäuser. «Ich glaube, dass man diesen Menschen Besitz und Verantwortung zurückgeben muss. Und eine Gemeinschaft, die versteht, was sie durchmachen», erklärt LeBrun sein Herzensprojekt. «Ich habe mich verändert, seitdem wir damit begonnen haben. Ich habe Menschen kennengelernt, die Unglaubliches durchmachen mussten und sie sind die stärksten Menschen, die ich jemals kennenlernen durfte. Das ist der erfüllendste Job, den ich je hatte.»

Nicht ohne Kritik

Neben den Kleinsthäusern soll es auch noch ein Geschäftszentrum mit einem Café geben, das von den Bewohnern und Bewohnerinnen geführt wird, genauso wie eine Lehrküche, in der Kurse angeboten werden können und eine Seidendruckerei. Dabei handelt es sich laut LeBrun aber nicht nur um eine Beschäftigungstherapie, wie kritische Stimmen meinen, sondern um einen echten, sinnvollen Job.

Es gibt auch andere Kritikpunkte: So wird unter anderem kritisiert, dass LeBrun die ehemaligen Obdachlosen gewissermaßen zusammenpfercht und von der Gesellschaft weiter entfernt, anstatt sie zu integrieren. Der Millionär sieht das aber anders: «Diese Menschen brauchen unser Verständnis und unsere Hilfe, um zurück auf die Füße zu kommen. Und die bieten wir in der 12 Neighbours Community.»

Was hältst du vom 12-Neighbours-Projekt? Eine bewundernswerte Initiative, die echte Hilfe für Obdachlose bietet. Eine großartige Idee, aber wohl nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es ist gut gemeint, aber die Bedenken hinsichtlich der Integration sollten ernst genommen werden. Ich bin mir nicht sicher.