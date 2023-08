Kanada: Schule passt wegen Lehrerin mit XXL-Brüsten Sicherheitskonzept an

Anfangs September startet an der Nora Frances Henderson Secondary School in Hamilton, Kanada, das neue Schuljahr. Die Schulleitung musste sich nicht nur auf neue Schülerinnen und Schüler vorbereiten, sondern auch auf eine neue Lehrerin, die neu angestellt wurde. Auf Bildern ist die Frau mit übergroßem Busen, blonder Perücke und Lippenstift zu sehen.

Kürzlich erhielten die Eltern von Schulleiter Tom Fisher deshalb einen Brief, berichtet die «Toronto Sun». Die Zeitung zitiert daraus, dass die Anstellung von Kayla Lemieux «möglicherweise für erhöhte öffentliche Aufmerksamkeit» und somit einen Medien-Ansturm und mögliche Kontroversen sorgen könnte. Fisher nannte zwar nicht den Namen der Lehrerin, teilte den Eltern aber mit, dass es sich bei der Lehrerin um eine «erfahrene Pädagogin» handle, die «vor Kurzem wegen ihrer Definition ihres Geschlechts in der Öffentlichkeit stand, als sie an einer Schule in einer anderen Gemeinde unterrichtete». Die Schule habe die Verpflichtung, «die Rechte des Einzelnen zu wahren und jeden mit Würde und Respekt zu behandeln».