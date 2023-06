Smogalarm: «Mars oder Manhattan?» – Rauch von Waldbränden hüllt New York ein

Dicke Luft und schlechte Sicht: Die schweren Waldbrände in Kanada ziehen auch die Ostküste der USA in Mitleidenschaft. In Großstädten wie New York, Washington und Philadelphia lag am Mittwoch ein dichter Rauchschleier in der Luft, die Behörden riefen wegen des Smogs erhöhte Gesundheitswarnstufen aus. Laut der US-Umweltbehörde EPA war die Luftqualität an manchen Orten «ungesund» oder sogar «sehr ungesund», betroffen waren Millionen von Menschen. «Mars oder Manhattan?», schrieb eine Userin bei Twitter und veröffentlichte ein Foto der Skyline samt Empire State Bulding.