Migrationspolitik : Kanadas Wirtschaft sucht Arbeitskräfte – Regierung vergibt massiv mehr Visa

Als Mittel gegen den massiven Arbeitskräftemangel will Kanada bis 2025 jährlich bis zu 500.000 Migranten ins Land lassen. Dies gab der zuständige Minister Sean Fraser am Dienstag bekannt.

Der Fokus solle auf der Vergabe von Visa für ein dauerhaftes Bleiberecht an Personen mit gefragten Qualifikationen und Berufserfahrung liegen, der Familiennachzug und die Aufnahme von Flüchtlingen sollen dafür in geringerem Umfang forciert werden. Die oppositionelle konservative Partei begrüßte den Plan der Regierung von Premierminister Justin Trudeau.

«Migration begrüßen»

Die meisten Neuankömmlinge sollen zum Zweck der Arbeitsmigration ins Land kommen, um einige der fast eine Million vakanten Stellen in unterschiedlichen Wirtschaftsbranchen zu besetzen. Schon jetzt stütze sich fast der gesamte Arbeitskräftezuwachs in Kanada auf Migration, erklärte Minister Fraser. «Wir können unser ökonomisches Potenzial nicht maximieren, wenn wir Migration nicht begrüßen.»

Zwar könnte die Ankunft neuer Zuwanderer den Druck auf den vielerorts gespannten Wohnungsmarkt in Kanada noch einmal erhöhen, doch deutete Fraser an, dass qualifizierte Neuankömmlinge ja für den Bau von zusätzlichen Häusern und Wohnungen herangezogen werden könnten. Auch in Kanada herrscht ein großer Mangel an Handwerkern.